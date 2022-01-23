Уровень воды в реках падает

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за морозов уровень воды в реках в основном снижается.

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В Бауском крае по-прежнему действует предупреждение о высоком уровне воды в Лиелупе. Из-за ледового затора в пятницу резко поднялся уровень воды в Лиелупе у Межотне, а затем начал снижаться. В воскресенье вода в этом месте на 40 сантиметров ниже максимума, достигнутого 21 января.

Из-за штормов последних дней высокий уровень воды сохранялся в водоемах Риги, а также в нижнем течении рек Гауя и Лиелупе. В настоящее время по мере стихания ветра вода в этих местах достигла самой низкой отметки за неделю.

В остальных реках уровень воды продолжает постепенно снижаться. Из-за формирования льда он может подняться на некоторых участках рек.

В западной части страны реки большей частью свободны ото льда, кроме отдельных мест вдоль берегов. На центральной и восточной территории реки покрыты льдом целиком или частично, на наиболее стремительных участках реках подмерзание наблюдается только у берегов.

В ближайшее время в Латвии сохранится переменчивая погода, морозы будут чередоваться оттепелями, периодически ожидаются осадки и порывистый ветер. Прогнозируется, что оттепели будут носить временный характер, поэтому резкого подъема уровня воды в реках не произойдет; наиболее значительный подъем уровня воды возможен в некоторых реках Курземе.