Уровень воды в большинстве рек Латвии продолжает снижаться или незначительно колеблется, в Даугаве — медленно растет, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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На границе Беларуси и Латвии Даугава за последние три недели поднялась более чем на 7 метров, что на 1 метр ниже максимума 2013 года. Возле Даугавпилса уровень воды поднялся на 6 метров, что на 79 сантиметров ниже пика наводнения 2013 года.

Возле Екабпилса уровень воды в реке за три недели поднялся почти на 3 метра, но это на 3 метра ниже, чем 14 января этого года, когда из-за ледяного затора в городе произошло крупное наводнение.

В Аугшдаугавском и Ливанском краях сохраняется объявленное метеоцентром оранжевое предупреждение о затоплении обширных территорий вдоль Даугавы и ее притоков.

На этой неделе сильных дождей не прогнозируется, и подъем уровня воды в Даугаве замедлится, однако поймы реки будут затоплены еще долго, прогнозируют гидрологи.