Уровень заболеваемости Covid-19 быстрее растет в окрестностях Риги
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Уровень заболеваемости Covid-19 продолжает быстрее расти в окрестностях Риги, в том числе самый высокий уровень сохраняется в Марупском и Кекавском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии в настоящее время составляет 631,3 случая на 100 000 населения. В Марупском крае ее уровень за сутки вырос с 1176 до 1297,8 случая, в Кекавском крае — с 967,5 до 1060,6 случая на 100 000 населения, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоуправлениях — помимо упомянутых краев, это также Ропажский и Адажский края, Рига, Вентспилс, Вентспилсский и Саулкрастский края, Елгавский, Мадонский, Лимбажский, Сигулдский, Саласпилсский и Огрский края.

Больше всего заболевших за последние две недели было в Риге — 4809. В Марупском крае их число составило 426, в Даугавпилсе — 419, в Лиепае — 406, в Елгаве — 401, в Огрском крае — 370, в Кекавском крае — 319, в Валмиерском крае — 300, в Юрмале — 298.

По возрастным группам больше всего заболевших за последние две недели было в возрасте от 30 до 39 лет — 2520.

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