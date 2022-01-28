Уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии ниже, чем в среднем по Европе

Несмотря на стремительный рост числа зараженных Covid-19, уровень заболеваемости в Латвии по-прежнему ниже, чем в большинстве стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Однако смертность пациентов с диагностированным Covid-19 в Латвии по-прежнему превышает средний уровень по ЕС и ЕЭЗ. За две недели с 10 по 23 января смертность в Латвии немного снизилась - до 86,5 случая на миллион жителей. По этому показателю она занимает шестое место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Самый высокий показатель смертности в Болгарии - свыше 160 случаев на миллион жителей. В Хорватии, Словакии, Греции и Польше - более 100 случаев на миллион жителей.

Средний уровень смертности пациентов с диагнозом Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ в этот период составлял 43,2 случая на миллион человек.

По заболеваемости Covid-19 Латвия в настоящее время находится на 20-м месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ. В период с 10 по 23 января кумулятивная заболеваемость в Латвии составила на 100 000 жителей 2499,9 случая, тогда как в среднем по ЕС/ЕЭЗ - 3111,2 случая.

Самый высокий уровень заболеваемости в этот период был в Дании - 7554,2 случая на 100 000 человек. Уровень в 6000 случаев превышен во Франции, 5000 случаев - в Португалии, Словении и Исландии.