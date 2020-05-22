Уровень зарегистрированной безработицы быстрее всего вырос в Риге и её окрестностях

Уровень зарегистрированной безработицы, вызванной кризисом Covid-19, быстрее всего вырос в Риге и её окрестностях, в эфире Латвийского радио сказала директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне.

“Этот кризис показал такую особенность, что больше всего затронул именно столицу - Ригу и её окрестности”, - сказала Симсоне. Там безработица с 4% выросла до 6%.

Тем не менее самый высокий уровень безработицы остается в Латгале - 15%. В мае безработица в Латвии превысила 8,2%, кризис затронул более 75 000 жителей.

Однако в последние недели темп регистрации новых безработных заметно снизился. Если в пиковый день безработными становились более 1000 человек, то 21 мая это было менее 100 человек.

Симсоне отметила, что снова начало расти число вакансий - в мае были зарегистрированы более 4000 новых вакансий. Работников ищут в сфере сельского хозяйства, строительства, производства, оптовой торговли и розничной торговли.