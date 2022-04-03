Ущерб от мартовской бури в Латвии составил 55 тысяч кубометров леса

Согласно информации Latvijas valsts meži, в минувшие выходные — 26 и 27 марта — сильный ветер причинил ущерб 55 кубометрам леса, находящимся в ведении этой компании.

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Наибольший ущерб нанесен территориям Latvijas valsts meži в южной и западной части страны.

26 марта в Земгальском крае ураган 26 марта ударил по лесам вокруг Тервете, Добеле и Олайне, обрушив деревья в объеме 20 000 кубометров. Аналогичные повреждения наблюдались в Средней Даугаве — Иецавском крае, в Южном Курземе — в окрестностях Алсунги, в Северном Курземе — в приморских лесах, а также в Южной Латгалии. В каждом из этих регионов было повреждено по 5000 кубометров леса.

В Курземе ветер обвалил деревья на высоковольтную линию электропередач, что привело к лесному пожару. Огнем была охвачена площадь 1,7 га.

Представители Latvijas valsts meži напоминают, что 26 и 27 марта ветер почти на всей территории Латвии превышал 20 метров в секунду, однако самые сильные порывы ветра были зафиксированы в западном и центральном районах страны — в окрестностях Вентспилса ветер усилился до 27,8 метра в секунду.

Как уже сообщалось, в прошлом году, по предварительным данным, оборот Latvijas valsts meži составил 405,295 млн евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании до налогообложения увеличилась на 71,4% — до 130 354 евро млн евро.

Единственным собственником Latvijas valsts mežu является государство, а акционером — Министерство земледелия.