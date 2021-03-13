Ушаков: антикризисные деньги ЕС нужно тратить на реформы в экономике, а не "зарывать" в дороги

Антикризисные деньги ЕС должны использоваться для повышения социальных стандартов и экономических реформ, а не для того, чтобы "зарывать их в строительные проекты", заявил депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие").

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По словам своего представителя Дианы Шване, Ушаков считает, что успех или провал Фонда восстановления и устойчивости нельзя измерить в километрах отремонтированных дорог, кубометрах реновированных зданий или в проектах, обозначенных как "цифровые" и "зеленые", как это уже делают некоторые правительства ЕС, в том числе правительство Латвии.

В четверг на пленарном заседании Европарламента прошло голосование по Европейскому семестру координации экономической политики. Европейский семестр 2021 года — это внеочередной цикл, который напрямую связан с механизмом восстановления и устойчивости. Ушаков был докладчиком по этому вопросу как член бюджетного комитета Европарламента.

"Для Европы жизненно важно, чтобы механизм восстановления и устойчивости использовался для создания новой экономики при одновременном сокращении бедности, повышении социальной справедливости, социальной сплоченности и уровня жизни", — сказал он.

Государства-члены представят свои национальные программы реформ в одном интегрированном документе. Эти национальные планы должны будут содержать обзор реформ и инвестиций, которые государства сделают в соответствии с целями механизма. Еврокомиссия будет давать рекомендации конкретным странам только по бюджетной ситуации. В 2021 году не будет структурных рекомендаций для конкретных стран, особенно для тех, которые представили планы восстановления и устойчивости.

Ушаков обратил внимание на то, что Латвия получит около двух миллиардов евро напрямую из Фонда восстановления и устойчивости.

"Именно из этого фонда Рига получит те 136 миллионов, на которые новая столичная власть построит своей знаменитый метробус. Получается, прошлый год я посвятил работе над механизмом восстановления, а теперь придется сконцентрироваться на том, чтобы правительство Латвии и Рижская дума потратили бы эти деньги на нужды населения страны ", — заявил депутат.

Он приветствовал тот факт, что Европарламент теперь будет больше участвовать в проверке планов государств-членов. По словам Ушакова, что позиция фракции социалистов и демократов такова, что деньги фонда должны повышать социальные стандарты в Европе, а не тратиться на бессмысленные проекты.