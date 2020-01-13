Ушаков: Буров — эталон двуличия и лжи, даже речи порноактрис о морали звучат честнее

Бывший мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал нынешнего градоначальника и назвал его "эталоном двуличия и лжи". По его мнению, Олег Буров выбрал трусливый путь выхода из кризиса и делает все, чтобы Рижская дума была распущена. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Как считает Ушаков, у его бывших коллег по думе есть два выхода из кризиса — "один сложный и честный, другой быстрый и трусливый". Сложный и честный — договориться и доработать оставшийся срок, по возможности выполнив обещания. Буров, по его мнению, выбрал второй путь — "из-за глупости или из-за подлости".

"Быстрый и трусливый выход — это не договориться, поставить личные интересы превыше всего, махнуть рукой на всех своих избирателей и распуститься. Заодно на годы похоронить надежду сохранить Ригу, как город, в котором пенсионеры ездят на общественном транспорте бесплатно, дети получают бесплатные обеды, латыши и нелатыши вместе работают, а не ругаются", — возмущается Ушаков.

Бывший председатель Рижской думы уверен, что сейчас уничтожается все, что было сделано его командой за 10 лет: "Доходит даже до того, что мэр публично предлагает отменить бесплатные обеды в школах. Знаете, почему? Потому что его детям, как он говорит, бесплатные обеды не нужны…"

Ушаков обвинил Бурова в том, что он специально подыгрывает Юрису Пуце и делает все, чтобы дума была распущена. Невысокого мнения он и о прошлых заслугах коллеги — по его словам, Олег Буров "стал мэром только потому, что он предыдущие 10 лет удачно носил чемоданы за нужными людьми".

Имя Бурова, заявил Ушаков, уже стало "эталонным образцом двуличия и лжи", а его слова о ненависти к коррупции и закулисным договоренностям звучат менее искренно и правдоподобно, чем речи порноактрис о морали.