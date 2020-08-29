Ушаков: депутатам будет крайне сложно прийти к общему знаменателю

Выбранным в Рижскую думу депутатам будет крайне сложно прийти к общему знаменателю, прогнозирует бывший мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»).

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Политик воздержался от комментариев до подсчета голосов, заметив, что модель работы депутатов, в том числе от «Согласия», будет зависеть не только от полученных голосов, но и от людей, которые будут избраны в Рижскую думу.

Ушаков также пообещал, что независимо от того, в коалиции или оппозиции будут работать представители «Согласия», они будут действовать в интересах рижан.

Политик связывает низкую активность избирателей с пандемией Covid-19.