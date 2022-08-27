Ушаков: Именно русскоязычное население Латвии проявило заботу о стране и ее безопасности

Именно русскоязычные жители Латвии в последние дни своим поведением проявили наибольшую заботу о стране и ее безопасности. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков.

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"Хочу отметить интеллигентность русскоязычного населения Латвии в эти дни. Именно они своим поведением проявили наибольшую заботу о нашей стране и ее безопасности, гораздо большую, чем многие должностные лица", — сказал Ушаков в интервью агентству LETA.

По его словам, сейчас "немного жаль" наблюдать за тем, как некоторые не могут остановиться и пытаются высмеять и унизить своих сограждан.

Как заметил евродепутат, говорить о том, что снос памятника сейчас объединит общество, абсолютно неверно, "но обманывать народ перед выборами — старая традиция в Латвии".