Ушаков: Латвия, как корабль, идущий на айсберги, страна на пороге катастрофы

Выступая на конгрессе социал-демократической партии "Согласие", депутат Европарламента и председатель думы "Согласия" Нил Ушаков сравнил Латвию с кораблем, идущим на айсберги.

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В своей речи Ушаков акцентировал внимание на том что страна стоит на пороге большой катастрофы. На прошлой неделе прозвучало, что в день Covid-19 будут заражаться около 1200 жителей, а умирать — десять. С такой скоростью распространения заболевания к концу года от коронавируса и вызванных им последствий умрут еще около 1000 человек, не считая умерших от других заболеваний.

"В то время, когда отдельные страны Евросоюза готовятся к тому, чтобы можно было выдохнуть и начать думать о Рождестве, Латвия приближается к апокалипсису со всеми вытекающими из этого последствиями. Это касается всех сфер: в школах "выгорают" педагоги, в больницах — медицинские работники. На полученные от ЕС миллионы можно построить новые школы и больницы, но работать в них будет некому", — подчеркнул Нил Ушаков.

По словам политика, со всех сторон только и слышно, что ответственность за ситуацию, о причине которой страна оказалась на пороге катастрофы, ложится на правительство. Говоря иносказательно, Ушаков сравнил Латвию с кораблем, который держит курс прямо на айсберги. И вместо того, чтобы повернуть штурвал, экипаж судна находится на капитанском мостике и спорит о том, что пассажирам нужно раздавать листовки с предупреждением о том, что судно идет прямиком на айсберги.

"Кроме того, экипаж обсуждает, сколько денег они смогут потратить на эти цели, друзья каких членов команды будут печатать бюллетени, на каком языке они смогут их распечатать, а на каком нет. А пассажиры, в свою очередь, с ужасом наблюдают за тем, что происходит, и уже среди них тоже начинаются дебаты о том, а есть ли вообще этот айсберг, кто-то начинает жаловаться, что спасательные жилеты вредны и могут вызвать аллергию", — резюмировал Ушаков.