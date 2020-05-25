Ушаков не станет участвовать в выборах в Риге; считает, что из-за Covid-19 люди будут бояться идти голосовать

Экс-мэр Риги, сейчас депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие") в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 подтвердил прозвучавшую ранее информацию о том, что не будет участвовать на внеочередных выборах в Рижскую думу, намеченных на 29 августа. "Мое имя в списках не появится", — признал Ушаков.

"Мы можем спекулировать, что, возможно, нынешние позиции "Согласия" чуть слабее, чем ранее. Если мы каждый раз ситуацию, когда у нас ослабли позиции, будем решать при помощи моего участия в выборах, то возможная временная слабость может перерасти в постоянную", — добавил евродепутат.

При этом Ушаков выразил озабоченность тем, как именно с учетом пандемии Covid-19 технически и организационно будут проведены выборы. По его мнению, существует крайне высокий риск явно выраженной низкой активности избирателей. Как пояснил политик, "люди будут бояться приходить и принимать участие, и в результате выбранное самоуправление будет ни демократическим, ни репрезентативным". Также Ушаков не уверен в том, "насколько честно будет проведен сам процесс".

Как уже сообщал DELFI, 13 февраля Сейм в окончательном чтении принял законопроект о роспуске Рижской думы. Досрочные выборы в столице после ряда переносов дат в связи с пандемией Covid-19 состоятся 29 августа.