Ушаков обратился в полицию из-за “умышленной лжи VARAM”

Депутат Европарламента Нил Ушаков (Согласие) обратился в полицию с просьбой начать уголовный процесс против чиновников Министерства защиты среды и регионального развития (VARAM) за распространение умышленной лжи, сообщил политик в своем Facebook.

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Причиной послужил комментарий министерства насчет решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыть уголовное дело о бездействии должного лица, повлекшем тяжелые последствия, возбужденном против Ушакова по просьбе министерства.

Министерство сочло, что Рижская дума в 2017 году противоправно инвестировала в Rīgas satiksme более 18 млн евро и попросила KNAB проверить действия тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова. Это уголовное дело было в основе аргументации в пользу отставки Ушакова. Однако KNAB во время проверки не нашел состава преступления и закрыл дело. На это министерство ответило, что, возможно, бюро не увидело тяжелых последствий, но это не отменяет того, что в действиях Ушакова “всё ещё видны нарушения”, а Рижская дума сможет обратиться в суд и потребовать политика компенсировать возникшие убытки.

“Как вы помните именно из-за обвинений в растрате меня сняли с должности мэра. По прошествии полутора лет КНАБ процесс закрыл. Обвинения со стороны министерства оказались ложными. Но министерство, хотя Пуце уже и ушел с позором в отставку, все равно продолжает свою войну, при этом опять используя ложь,” - заявил Ушаков, комментируя решение обратиться в полицию. Политик уверен, что чиновники VARAM “в грубой форме переврали текст решения суда” о его отстранении.

Как уже сообщалось, KNAB закрыл уголовное дело о возможном бездействии должностного лица, повлекшем тяжелые последствия, так как проверка показала, что была некорректно указана цель платежа, но это не повлияло на бюджет Рижской думы.