Ушаков: обвинения в причинении Рижскому самоуправлению убытков политически мотивированы

Обвинения, выдвинутые Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (БПБК), в причинении Рижскому самоуправлению убытков в размере 10 млн евро политически мотивированы, убежден депутат Европейского парламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков.

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БПБК передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу.

В конце марта программа Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что к делу причастны бывший руководитель департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якрин и бывший руководитель принадлежащего самоуправлению предприятия "Rīgas satiksme" Леон Бемхенс, а также бывший соратник по партии Америкса Александр Брандавс, связанный с компанией Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS). В 2018 году Брандавс был истинным бенефициаром RMS.

Ушаков выразил убеждение, что в основе обвинения лежит позиция нынешнего руководства Рижской думы, подразумевающая, что социальные расходы самоуправления следует рассматривать как уголовно наказуемый ущерб. Ушаков отмечает, что с "большим абсурдом" еще не сталкивался, а указанная позиция "идеально подходит" новым столичным властям.

Ушаков с иронией говорит: его подозревают в том, что он как мэр председательствовал на заседании думы, на котором думские депутаты после свободного обсуждения приняли нормативный акт о предоставлении льгот отдельным группам пассажиров в сети маршрутов общего пользования города Риги.

"В результате этого решения думы пенсионеры и школьники могли бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в Риге — начиная с трамваев и заканчивая микроавтобусами. Проезд пенсионеров и школьников компенсировался по единому, одинаковому для всех тарифу — 1,15 евро", — подчеркивает политик, добавляя, что эти поездки компенсировала Рижская дума, бюджету которой это обошлось в сумму, в общей сложности превышающую 10 млн евро.

"По мнению следствия, это убытки, которые следует считать ущербом в смысле Уголовного закона", — констатирует Ушаков, не соглашаясь с вышеизложенным и подчеркивая, что муниципалитетам необходимы финансовые ресурсы для реализации своих функций. А обеспечение всех функций вызывает расходы у местного самоуправления, и их, как подчеркивает политик, нельзя рассматривать как ущерб в уголовно-правовом смысле.

Ушаков не понимает, действительно ли приносят ущерб, например, бесплатные билеты в общественном транспорте в праздничные дни или так называемые "метельные" бесплатные билеты зимой. По его словам, через такую призму в таком случае можно рассматривать и заявление вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса об уникальном проездном билете на Фестиваль песни и танца на 10 дней по фиксированной цене 10 евро. Бывший мэр столицы подчеркивает: само собой разумеется, что стоимость перевозки пассажиров для компании "Rīgas satiksme" выше, но с целью обеспечения порядка, более удобного и мобильного передвижения по городу в праздничные дни Рижское самоуправление правильно решило применить скидки на билеты в праздничные дни.

"Такое действие логично, хотя Рижское самоуправление должно доплатить перевозчику за перевозку пассажиров", — отмечает политик.

По словам Ушакова, аналогичным образом поступила и Юрмальская городская дума, которая приняла решение заключить договор о сотрудничестве с пассажирским перевозчиком АО "Pasažieru vilciens", чтобы обеспечить жителям Юрмалы возможность бесплатного проезда на железнодорожных маршрутах Рига-Кемери и Кемери-Рига.

"Должны ли теперь быть выдвинуты подозрения также против Юрмальской думы и нынешней Рижской думы?" — риторически спрашивает Ушаков.

По его словам, начатый БПБК процесс является "абсолютно политически мотивированным мероприятием", однако Ушаков не сомневается, что ему "в очередной раз раз удастся доказать свою правоту".

В свою очередь, депутат Европарламента Андрис Америкс сообщил агентству LETA, что не может подробно комментировать переданное в прокуратуру БПБК обвинение против него. Политик заявил, что решение о дальнейшем ходе процесса должна принять прокуратура, но отметил, что вообще не находился в Латвии в рассматриваемый период.

Бывший глава департамента сообщения Рижской думы Якрин от более подробных комментариев воздержался, поскольку ему не совсем ясна суть обвинения.

С бывшим руководителем "Rīgas satiksme" Бемхенсом и бывшим реальным бенефициаром RMS Брандавсом агентству LETA связаться не удалось.

Как сообщалось, БПБК передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу.