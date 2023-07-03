Ушаков призывает к досрочным выборам Рижской думы

Правление Социал-демократической партии "Согласие" и фракция "Согласия" в Рижской думе считают, что наладить работу самоуправления в нынешней ситуации будет крайне проблематично и призывает всех к досрочным выборам Рижской думы, сообщил в соцсетях экс-мэр Риги, европарламентарий Нил Ушаков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Согласие" напоминает, что перед выборами в Рижскую думу нынешнего созыва "был незаконно отстранен многолетний мэр Риги Нил Ушаков". "Для нынешнего созыва думы, специально был изменен закон и думу избрали на пять лет, а не на четыре года", — говорится в после самоого Ушакова: "Но весь итог работы нынешней думы — это только столбики, командировки и клоунада".

Вне зависимости от обстоятельств, "Согласие" не будет уходить от ответственности и всегда будет на стороне рижан, говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник утром, 3 июля, о своей отставке объявил мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"/Par!). О готовности работать в новой коалиции Рижской думы объявили нынешние партнеры — "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР) и "Код Риге" (бывшие "Консервативные"). Во вторник, 4 июля, станет ясно, готовы ли присоединиться войти в такую коалицию "Прогрессивные"/Par!. Все коалиционные партии столичного самоуправления заявили, что считают роспуск Рижской думы и внеочередные выборы плохим сценарием.