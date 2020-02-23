Ушаков: Рижская дума нового созыва будет еще более раздробленной

Новая Рижская дума после предстоящих досрочных выборов будет еще более раздробленной, чем нынешняя, прогнозирует бывший мэр города, депутат Европейского парламента Нил Ушаков ("Согласие").

Он также высказал мнение, что предвыборная кампания будет "истеричной и популистской".

По мнению Ушакова, после выборов в самоуправлении может сложиться ситуация, как при мэрах Янисе Бирксе (ВЛ-ТБ/ДННЛ) или Айваре Аксеноксе ("Новое время"), когда в думе было множество фракций, то есть дума будет еще более фрагментарной, чем сейчас.

В свою очередь "Согласие" среди многочисленных фракций будет монолитной командой, выполняющей обещания перед рижанами, подчеркнул Ушаков.

Как сообщалось, 13 февраля Сейм принял решение о роспуске Рижской думы. Внеочередные выборы в столице могут состояться 25 апреля.