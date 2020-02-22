Ушаков: список "Согласия" на выборах в РД должен возглавить узнаваемый человек без депутатского прошлого
Foto: F64

По мнению бывшего мэра Риги, а ныне европарламентария Нила Ушакова, список партии "Согласие" на внеочередных выборах в Рижскую думу должен возглавить узнаваемый человек без депутатского опыта.

РекламаЗакрыть

Одновременно с этим лидер списка должен быть профессионалом, а также соответствовать ценностям "Согласия". Кроме того, этот человек должен быть готов к тяжелой работе, которая предстоит ему в ближайшие годы в самоуправлении.

Нил Ушаков пока уклонился назвать имена конкретных людей, готовых вести "Согласие" на выборы в РД, указав, что на роль лидера есть несколько таких достойных кандидатов.

Переговоры о возможном кандидате, который возглавит список партии, будут продолжаться до середины следующей недели. Планируется, что правление партии примет окончательное решение по этому вопросу 26 февраля.

РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

"Согласие" Нил Ушаков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form