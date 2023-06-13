Ушаков требует начать расследование и привлечь к уголовной ответственности мэра Риги Стакиса и прокурора Зелчса

Депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие") обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса и прокурора Монвида Зелчса за возможные ложные показания, фальсификацию бухгалтерских документов, незаконное использование служебного положения, незаконное влияние на зависимых лиц на службе, фальсификацию доказательств и вынесение заведомо незаконного решения, а также преднамеренный обман депутатов Европарламента.

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Ушаков требует начать расследование и привлечь Мартиньша Стакиса и Монвида Зелчса к уголовной ответственности. Это заявление связано с уголовным процессом по льготам на проезд, которое было возбуждено в отношении нескольких лиц, в том числе против Нила Ушакова.

"Как мне стало известно из заявления прокуратуры, я якобы причинил своими действиями крупный ущерб — не менее 10 176 756 евро. Это полный абсурд. Депутаты Рижской думы коллективно проголосовали за правила. В результате в Риге пенсионеры и студенты могли бесплатно пользоваться всеми маршрутами рижского общественного транспорта. Я горжусь этим решением, потому что это было не только абсолютно законное решение. Это решение, и это самое главное, сделало жизнь в столице для многих пенсионеров и детей более комфортной", — говорит Нил Ушаков.

Европарламентарий и бывший мэр Риги утверждает, что это было типовое решение, так как аналогичные решения о компенсациях и скидках в общественном транспорте регулярно принимаются и в других самоуправлениях Латвии.

"Муниципалитет компенсирует перевозку определенной категории жителей вне зависимости от того, какой перевозчик осуществляет эти перевозки. Если Rīgas satiksme поручает часть пассажирских перевозок субподрядчику или делает это самостоятельно, это никоим образом не может повлиять на прибыль Rīgas satiksme, так как предприятие не получает и не должно получать прибыль от транспортных компенсаций, предоставленных муниципалитетом", — утверждает Ушаков: "Любые попытки назвать бюджетные расходы, предназначенные для перевозки пенсионеров и детей, уголовным ущербом, могут означать только одно. М. Стакис, возможно, используя свое должностное положение председателя Рижской думы, поручил исполнительному директору Рижского самоуправления использовать права акционера SIA Rīgas satiksme, с целью принуждения правления SIA Rīgas satiksme к заведомо ложным расчетам и фальсификации бухгалтерских документов, чтобы, видимо, оправдать убытки SIA Rīgas satiksme. Им известно, что использование компенсации за предоставление перевозки не может создавать убытков, как и то, что перевозчик не может зарабатывать за счет компенсации, выплачиваемой муниципалитетом. Таким образом, усматриваются признаки дачи заведомо ложных показаний, признаки фальсификации бухгалтерских документов, незаконного использования служебного положения, а также незаконного влияния на зависимых лиц по службе. В соответствии с изложенным прошу провести досудебное расследование и привлечь М. Стакиса к уголовной ответственности".

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Европарламент предоставил Нилу Ушакову право ознакомиться с решением прокурора М. Зелчса, которое было направлено в Европарламент с требованием о снятии депутатской неприкосновенности. "К сожалению, я вижу, что прокурор М. Зелчc лжет в этом постановлении, речь идет о заведомо ложных утверждениях и что он заведомо внес ложные сведения в уголовно-процессуальные документы. Обстоятельства однозначно подтверждают и доказывают, что процессуальные документы были преднамеренно искажены и дополнены сфабрикованным и самовольным содержанием", — считает Ушаков.

"Во-первых, попытка предъявить мне обвинение происходит благодаря ложным показаниям и поддельным документам, вероятно, со стороны М. Стакиса. Во-вторых, сам прокурор М. Зелчс, принявший в этом смысле эстафету от Стакиса, вероятно, лжет, чтобы потребовать снятия депутатской неприкосновенности", — подчеркнул Нил Ушаков.

Стакис считает действия Ушакова "отчаянным, трусливым поступком"

В свою очередь, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил агентству LETA, что обращение в Генпрокуратуру — трусливый, отчаянный поступок Ушакова.

"Если есть угроза лишения депутата Европарламента неприкосновенности и уголовного преследования, то, конечно, следует прибегнуть к последней капле — написанию жалоб в Генеральную прокуратуру", — сказал Стакис.

По его словам, цель Ушакова — представить это уголовное дело как "политическую разборку". Это неправда, потому что это дело не было инициировано ни Стакисом, ни Рижским самоуправлением.

"В то же время Рижская дума обязана сотрудничать со следствием. Что касается обвинений в мой адрес, то это бред. Достойнее было бы доказать свою правлу в суде, а не разбрасываться абсурдными обвинениями в публичном пространстве", — заявил Стакис.

Мэр Риги напомнил, что всего в связи с ведением городского хозяйства было возбуждено 40 уголовных процессов, пока у власти в Рижской думе находилась коалиция во главе с "Согласием". Стакис надеется, что это дело закончится быстрым и справедливым исходом.