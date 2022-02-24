Ушаков: вторжение Кремля в Украину — это преступная братоубийственная война

Вторжение Москвы на Украину — это преступная братоубийственная война, поэтому весь мир должен объединиться против Кремля, так прокомментировал агрессию РФ депутат Европарламента, один из лидеров партии "Согласие" Нил Ушаков.

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По мнению политика, это преступная братоубийственная война, в которой родственники, друзья, бывшие коллеги окажутся по разные линии фронта и на обеих сторонах будет слышна русская речь. "Кадры с украинскими женщинами и детьми, которые прячутся в бомбоубежищах от российских авианалетов, вызывают лишь один вопрос — как такое вообще стало возможным? Как мы дошли до того, что в 21 веке в Европе гражданские лица прячутся от бомб российской армии?" — задает риторический вопрос Ушаков.

Политик напомнил, что в Украине не воюет российский народ или русские. "В этой преступной братской войне российский народ и русские во всем мире стали такими же жертвами или заложниками как украинцы, и чтобы остановить войну, Европа и весь мир должны объединиться не против России, русских или русского языка, а против Кремля и нынешних правителей РФ, потому что прекратить эту войну без участия российского народа будет невозможно", — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что война в Украине должна стать поворотным пунктом в национальной политике Латвии: "Мы должны создать поистине единую политическую нацию, которую образуют разговаривающие на разных языках люди, где у большинства и меньшинства одинаковые права и где отношения строятся на взаимном уважении. Только в таком случае можно гарантировать безопасность и стабильность нашего государства".