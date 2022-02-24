Ушаков: вторжение Кремля в Украину - это преступная братская война
Foto: Eiropas Parlaments

Вторжение Москвы на Украину - это преступная братская война, поэтому весь мир должен объединиться против Кремля, так прокомментировал агрессию РФ депутат Европарламента, один из лидеров партии "Согласие" Нил Ушаков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По мнению политика, это преступная братская война, в которой родственники, друзья, бывшие коллеги окажутся по разные линии фронта и на обеих сторонах будет слышна русская речь. "Кадры с украинскими женщинами и детьми, которые прячутся в бомбоубежищах от российских авианалетов, вызывают лишь один вопрос - как такое вообще стало возможным? Как мы дошли до того, что в 21 веке в Европе гражданские лица прячутся от бомб российской армии?" - задает риторический вопрос Ушаков.

Политик напомнил, что в Украине не воюет российский народ или русские. "В этой преступной братской войне российский народ и русские во всем мире стали такими же жертвами или заложниками как украинцы, и чтобы остановить войну, Европа и весь мир должны объединиться не против России, русских или русского языка, а против Кремля и нынешних правителей РФ, потому что прекратить эту войну без участия российского народа будет невозможно", - отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что война в Украине должна стать поворотным пунктом в национальной политике Латвии: "Мы должны создать поистине единую политическую нацию, которую образуют разговаривающие на разных языках люди, где у большинства и меньшинства одинаковые права и где отношения строятся на взаимном уважении. Только в таком случае можно гарантировать безопасность и стабильность нашего государства".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек