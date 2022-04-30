Ушаков: "Я обеспокоен, что резервы газа создают те же люди, что и резервы вакцины"

Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") в этом году не собирается баллотироваться в Сейм. В 2024 он намерен вновь претендовать на место в Европарламенте, а на 2025-й год — когда пройдут выборы в Рижскую думу — политик не загадывает. Об этом он заявил в программе Kāpēc с Ольгой Драгилевой на DelfiTV.

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"Учитывая то, что я был неоднозначно избран в 2019 году, мне обязательно нужно пройти проверку 2024 года, получить или не получить поддержку, чтобы принимать решения о дальнейшем — продолжать работу в Европарламенте в случае моего избрания или через какое-то время активнее вернуться в местную политику", — сказал Ушаков, пояснив, что под "неоднозначным избранием" он имеет ввиду ситуация, когда оно происходило на фоне коррупционных скандалов.

Ушаков добавил, что его партии еще предстоит определиться с его кандидатурой в депутаты Европарламента в 2024 году, но, по его мнению, баллотироваться на выборы было бы логично только для того, чтобы получить оценку того, что уже сделано.

О том, кто станет кандидатом в премьер-министры от "Согласия" на предстоящих выборах в Сейм, станет, вероятно, известно на партийном конгрессе, который пройдет уже 1 мая. Окончательное решение предстоит позже принять правлению партии.

На прямой вопрос, есть ли у него предположение, сколько мандатов "Согласие" может получить на предстоящих выборах в парламент, Ушаков, отпив воду, ответил: "Есть. Не скажу".

Рейтинг популярности "Согласия" в конце марта этого года показывает, что поддержка партии по сравнению с итогами последних парламентских выборов сократилась почти вдвое. Ушаков отметил, что впереди еще много месяцев глобальных трагических событий, и на данный момент нельзя предсказать, как это повлияет, как изменит мнения в латвийском обществе. Более того, не исключено, что будут провокации, которые могут повлиять на общую ситуацию. Поэтому по нынешним рейтингам судить о результатах выборов не стоит, считает Ушаков.

По словам политика, избиратели "Согласия" не перешли к другим партиям, но сейчас испытывают шок от происходящего в целом: "Люди, чей родной язык русский, в шоке от того, что происходит в мире, это кризис мировоззрения", — считает Ушаков.

Бывший мэр Риги подчеркнул, что Латвия должна осознать, что приближающийся экономический кризис будет аналогичен по своим масштабам с кризисом 1991 года — со структурными изменениями в экономике и в целых отраслях, что предстоит пройти через тяжелые испытания и очень серьезный социальный кризис.

"Мы должны готовиться прямо сейчас, и я очень обеспокоен тем, что наши резервы газа создают те же люди, что создавали резервы вакцин, в связи с этим первоочередное — то, как мы переживем эту зиму. Все остальное будет актуально потом", — сказал Нил Ушаков.

Полную версию интервью Нила Ушакова Ольге Драгилевой можно посмотреть здесь.