Ушел из жизни бывший депутат Рижской думы и Сейма Луянс

На прошлой неделе на 59-м году жизни скончался бывший депутат Рижской думы и Сейма Латвии Модрис Луянс, которого часто называли "последним советским диссидентом". Об этом сообщает NRA.

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В 1994 году на выборах в самоуправления Морис Луянс был избран в Рижскую думу.

Годом позже он баллотировался в 6-й Сейм Латвии и прошел в парламент от Латвийской Социалистической партии (ЛСП).

В 1996 году Луянс вместе с Александром Барташевичем выдвинули кандидатуру Алфреда Рубикса на пост президента Латвии.

В 1997 году Луянс вышел из ЛСП и присоединился к Партии народного согласия (ПНС).

В 1998 году был избран в 7-й Сейм от ПНС. В 2002 году Модрис Луянс снова баллотировался на парламентских выборах, однако в Сейм так и не прошел. Незадолго до выборов в Европарламент в 2004 году вышел из ПНС и присоединился к Консервативной партии.

В 2005 году снова баллотировался на муниципальных выборах и прошел по списку "Родина". В 2006 году попытка переизбраться в Сейм не увенчалась успехом.

После того, как Консервативная партия была ликвидирована, Луянс присоединился к ЛПП/ЛЦ. В 2009 году и 2013 году баллотировался в Сейм и РД, но не прошел.