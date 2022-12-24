Ушел из жизни бывший посол Латвии в Греции, Испании и НАТО Янис Эйхманис

Скончался бывший посол Латвии в Греции, НАТО и Испании Янис Эйхманис. Об этом сообщает агентство LETA.

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования родственникам бывшего посла в Греции, НАТО и Испании на своей странице в соцсети Twitter в связи со смертью дипломата.

"Янис был высококлассным профессионалом, доброжелательным и отзывчивым коллегой, внесшим большой вклад в создание и развитие нашей дипломатической службы", — написал министр.

Visdziļākā līdzjūtība bijušā vēstnieka Grieķijā, NATO un Spānijā Jāņa Eichmaņa tuviniekiem, viņam dodoties mūžībā. Jānis bija augstas klases profesionālis, labestīgs un atsaucīgs kolēģis, kurš sniedza lielu ieguldījumu mūsu diplomātiskā dienesta izveidē un attīstībā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 24, 2022

Эйхманис начал работать на дипломатической службе в 1993 году в качестве директора американского департамента. Посол выполнял обязанности советника президента по иностранным делам, был заместителем главы посольства Латвии в США.

С 2004 по 2007 год Эйхманис был чрезвычайным и полномочным послом в Греции, а также дополнительно взял на себя обязанности чрезвычайного и полномочного посла-нерезидента на Кипре, в Боснии и Герцеговине.

Каденция посла в НАТО с 2006 по 2011 год была важной и полной проблем. С другой стороны, с 2011 по 2015 год Эйхманис выполнял обязанности посла в Испании, а также был послом-нерезидентом в Андорре.

Эйхманис продолжал передавать свой опыт новому поколению дипломатов, работая в Квалификационной комиссии МИД.

За свои заслуги и вклад в интеграцию Латвии в Европейский союз и НАТО Эйхманис получил несколько высоких наград — Орден Виестурса II степени и Крест признания II степени.

В среду, 21 декабря, Эйхманису была вручена награда за его пожизненный вклад во внешнюю политику Латвии.