Ушел из жизни бывший посол Латвии в Греции, Испании и НАТО Янис Эйхманис
Foto: LETA

Скончался бывший посол Латвии в Греции, НАТО и Испании Янис Эйхманис. Об этом сообщает агентство LETA.

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования родственникам бывшего посла в Греции, НАТО и Испании на своей странице в соцсети Twitter в связи со смертью дипломата.

"Янис был высококлассным профессионалом, доброжелательным и отзывчивым коллегой, внесшим большой вклад в создание и развитие нашей дипломатической службы", — написал министр.

Эйхманис начал работать на дипломатической службе в 1993 году в качестве директора американского департамента. Посол выполнял обязанности советника президента по иностранным делам, был заместителем главы посольства Латвии в США.

С 2004 по 2007 год Эйхманис был чрезвычайным и полномочным послом в Греции, а также дополнительно взял на себя обязанности чрезвычайного и полномочного посла-нерезидента на Кипре, в Боснии и Герцеговине.

Каденция посла в НАТО с 2006 по 2011 год была важной и полной проблем. С другой стороны, с 2011 по 2015 год Эйхманис выполнял обязанности посла в Испании, а также был послом-нерезидентом в Андорре.

Эйхманис продолжал передавать свой опыт новому поколению дипломатов, работая в Квалификационной комиссии МИД.

За свои заслуги и вклад в интеграцию Латвии в Европейский союз и НАТО Эйхманис получил несколько высоких наград — Орден Виестурса II степени и Крест признания II степени.

В среду, 21 декабря, Эйхманису была вручена награда за его пожизненный вклад во внешнюю политику Латвии.

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