Ушел из жизни кардиохирург Янис Волколаков

30 октября ушел из жизни кардиохирург Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня Янис Волколаков, сообщили порталу Delfi в больнице.
Волколаков специализировался на операциях при коронарных болезнях сердца и малоинвазивном хирургическом лечении сердечных клапанов. Он является одним из основоположников малоинвазивной кардиохирургии и получил награды от Латвийской академии наук, АО Latvijas Gāze, Рижского технического университета за достижения в области кардиохирургии.
Волколаков родился в 1970 году в семье офтальмолога Расмы и профессора в области кардиохирургии Яниса Волколаковых. Он пошел по стопам семьи и выбрал в качестве профессии медицину, закончив Латвийскую медицинскую академию. Также работал в Латвии, а также в клиниках Голландии и США.
"Доктор Янис Волколаков останется в нашей памяти как очень душевный, отзывчивый коллега, которого любили пациенты. Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам", - сказано на странице больницы в Facebook.