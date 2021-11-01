Ушел из жизни кардиохирург Янис Волколаков
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30 октября ушел из жизни кардиохирург Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня Янис Волколаков, сообщили порталу Delfi в больнице.

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Волколаков специализировался на операциях при коронарных болезнях сердца и малоинвазивном хирургическом лечении сердечных клапанов. Он является одним из основоположников малоинвазивной кардиохирургии и получил награды от Латвийской академии наук, АО Latvijas Gāze, Рижского технического университета за достижения в области кардиохирургии.

Волколаков родился в 1970 году в семье офтальмолога Расмы и профессора в области кардиохирургии Яниса Волколаковых. Он пошел по стопам семьи и выбрал в качестве профессии медицину, закончив Латвийскую медицинскую академию. Также работал в Латвии, а также в клиниках Голландии и США.

"Доктор Янис Волколаков останется в нашей памяти как очень душевный, отзывчивый коллега, которого любили пациенты. Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам", - сказано на странице больницы в Facebook.

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