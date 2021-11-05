Ушел из жизни самый известный латвийский автор детективов Андрис Колбергс
Foto: LETA

В Рижской клинической университетской больнице им. П. Страдиня в пятницу ушел из жизни мастер детективного жанра — писатель Андрис Колбергс. Об этом сообщила его супруга — Мадара Юнга.

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Колбергс был признанным мастером детективного жанра. Его работы переведены на 16 языков, по мотивам его произведений и по его сценариям снято несколько кинолент: "Три дня на размышление", "Фотография с женщиной и диким кабаном", "Ищите женину", "Ралли", "Подарки по телефону", "Отблеск в воде", "О любви говорить не будем" и многие другие.

Андрис Колбергс родился 21 декабря 1938 года. Член Союза писателей Латвии с 1974 года. Первый председатель возрожденного Рижского Латышского общества, президент Латвийской ассоциации писателей детективного жанра.

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