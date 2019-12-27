Ушел с поста еще один член совета Valsts nekustamie īpašumi

В пятницу ушел с должности член совета государственного предприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ансис Грасманис, сообщает пресс-служба VNĪ. Сейчас там остается работать только один человек.

Грасманис стал членом совета VNĪ 2 мая 2017 года. Кроме работы во VNĪ, он консультирует финансовые предприятия на Уукраине и вместе с семьей развивает социальное предприятие Senā klēts, которое популяризуют этнографически правильную народную одежду.

Как сообщалось, 6 декабря ушел в отставку председатель совета VNĪ Мартиньш Бичевскис. Сейчас в совете продолжает работать только заместитель председателя Инста Комисаре.

Предприятие Valsts nekustamie īpašumi основано в 1996 году, его единственный владелец — Министерство финансов.