Ушло в отставку правление Автотранспортной дирекции

Министерство сообщения приняло отставку правления Автотранспортной дирекции (ATD) и условилось о прекращении трудовых отношений с председателем правления Кристианом Годиньшем и членом правления Модрисом Яунупсом, со ссылкой на министерство пишет rus.lsm.lv.

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Для обеспечения деятельности ATD министерство назначило временное правление с 22 апреля: председателем — Артура Цауне, членом правления — Светлану Мякушкину. Цауне до сих пор выполнял обязанности директора SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas по развитию, а Мякушкина является директором Государственного бюро по строительному надзору.

В ближайшее время будет на руководящие должности будет объявлен открытый конкурс.

В свою очередь ATD подчеркивает, что дальнейшая работа на занимаемых должностях невозможна, учитывая давление политиков. Годиньш пояснил, что противозаконно разрывая договоры, правлению ATD пришлось бы лично отвечать своим имуществом перед судом. "Мы не готовы выполнять противозаконные действия только потому, что, возможно, отдельные политики хотят идти на поводу какого-то перевозчика. Это один из крупнейших конкурсов в истории независимой Латвии, суммы внушительные, и было прогнозируемо, что последует борьба между перевозчиками, публично очерняющая дирекцию. Однако мы не были готовы к тому, что в эту борьбу вступят политики", - отметил Годиньш.

Годиньш и Яунупс поблагодарили партнеров по сотрудничеству и клиентов за работу. Также они выражают благодарность всем работником ATD за их высокий профессионализм.

Как сообщал Delfi, в начале года Совет по конкуренции (СК) за запрещенное соглашение в сфере региональных пассажирских перевозок применил штраф в размере 1,975 млн евро к трем региональным перевозчикам - Liepājas autobusu parks, Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss.

К Liepājas autobusu parks применен штраф в размере 862 700 евро, к Nordeka - 637 600 евро, к Latvijas sabiedriskais autobuss - 474 600 евро.

Предприятия оштрафованы за сговор в организованных АTD закупках услуг общественного транспорта на автобусных региональных маршрутах сроком на 10 лет.

В ATD заявили, что нормы закона о публичных закупках, предусматривающие отстранение претендента от участия в закупке, если он признан виновным в нарушении закона о конкуренции, не распространяются на уже заключенные договоры. В связи с этим АTD не имеет права расторгать заключенные договоры о закупках на основании решений СК.