Условие возвращения к власти — больше депутатов в 14-м Сейме. Эдгар Таварс о политических перспективах СЗК

В Сейме 13-го созыва Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), входивший в составы многих предыдущих правительств — в оппозиции. На выборах в 14-й Сейм, которые пройдут в октябре 2022 года, СЗК намерен получить билет, не только гарантирующий вхождение в парламент, но и дающий возможность вернуться во власть. Об этом в интервью Delfi Plus рассказал сопредседатель СЗК Эдгар Таварс.

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"Мы договорились, что стартуем как СЗК также в сотрудничестве с региональными партиями — Лиепайской партией, Вентспилсской партией (Latvijai un Ventspilij, от которой всегда избирался в самоуправление экс-мэр портового города Айвар Лембергс-Ред). И не только — мы говорим о будущем сотрудничестве с Даугавпилсской краевой партий. Главное [мы говорили] — с рядом людей, которые не в политике, и которые мы скоро сможем назвать публично. В Латвии есть известные люди, несвязанные с политикой, которые готовы присоединиться к СЗК, чтобы вместе улучшать ситуацию в стране и восстанавливать здравый смысл в нашем обществе и нашей экономике", — сказал Эдгар Таварс.

Политик не стал называть имя кандидата в премьер-министры от СЗК. Таварс не прокомментировал и предположение о том, что в премьеры может быть выдвинут депутат Сейма от СЗК Раймонд Бергманис.

Отвечая на вопрос о том, на каким условиях СЗК в Сейме следующего созыва, может вернуться в коалицию Таварс ответил: "На мой взгляд, условие одно — достаточно широкая фракция. Больше чем сейчас — однозначно больше 10 депутатов. В противном случае нам там никогда не будет ждать, поскольку мы будем очень неудобным партнером".

Согласно опросу SKDS, рейтинг Союза "зеленых" и крестьян в ноябре составлял 7,4%. Это третье место по популярности после "Согласия" и "Нового Единства". Напомним, что в 2018 году Союз "зеленых" и крестьян, по итогам выборов в 13-й Сейм, перешел из коалиции в оппозиции. Новая Консервативная партия выдвинула условие, что не будет работать в одном правительстве с СЗК, на который якобы имеет влияние экс-мэр и олигарх Айвар Лембергс.

Эдгар Таварс сейчас утверждает, что никаких политических консультаций с заключенным Лембергсом не ведет. В то же время именно Таварс был тем человеком, который сообщил масс-медиа о том, что Лембергс в тюрьме заболел Covid-19.

Полную версию интервью с депутатом Сейма, сопредседателем Союза "зеленых" и крестьян Эдгаром Таварсом читайте здесь.