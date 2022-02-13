Услуги Детской клинической больницы доступны молодежи до 25 лет. Некоторые — бесплатно

Детская клиническая университетская больница (BKUS) предлагает услуги не только детям до 18 лет — но и молодым людям 18-25 лет. Без направления врача можно обратиться к гинекологу и дермавенерологу, а с направлением — к аллергологу, неврологу и ЛОРу, также доступны компьютерная томография, допплерография сосудов и рентген.

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Недавно больница провела опрос среди 283 молодых людей 13-25 лет. Оказалось, только 19% молодых людей сразу записываются к врачу, если кажется, что что-то не в порядке со здоровьем. Большинству (88%) известно, как записаться к врачу, но у 20% молодых людей будет очень немного или совсем не будет средств, если придется идти к врачу уже на этой неделе. Также только 34% респондентов знают, что с 14 лет к врачу можно идти без ведома родителей.

Чтобы записаться на консультацию к гинекологу и дерматовенерологу направление не требуется, плата за прием — 4 евро. Ультразвуковое обследование у гинеколога также будет стоить 4 евро. Бесплатные тесты на ЗППП доступны у дерматовенеролога (для мужчин) и у гинеколога (для женщин), заплатить нужно будет только за прием и за анализ крови.

Направление семейного понадобится, чтобы записаться на консультацию невролога, аллерголога, ЛОРа или на допплерографию сосудов головы, стоимость визита также составит 4 евро. Дополнительный анализ у аллерголога может стоить до 10 евро. Стоимость компьютерной томографии и рентгена будет зависеть от обследования, для этого тоже понадобится направление семейного.

Записаться в BKUS можно электронно или по телефону 80708866.