Услуги такси в аэропортах оказывать смогут не все

Проблема жесткой конкуренции таксистов за клиентов возле рижского аэропорта дошла до Сейма: 11 апреля депутаты в первом чтении одобрили поправки, ограничивающие предоставление таких услуг возле "объектов инфраструктуры международного значения". Речь идет о аэропортах, железнодорожных вокзалах, автостанциях и портах, пишет Lsm.lv.

Ограниченный доступ поставщиков услуги к таким объектам определит правительство, сообщает пресс-служба Сейма. Там сможет работать такой коммерсант, который обеспечит расчет за поездки по фиксированному тарифу с купоном предоплаты, с регистрацией по счетчику в такси.

Для уменьшения "свободы маневра" (занижения водителями фактически получаемых доходов) вводится правило: применяемые в такси надбавки или скидки не смогут отклоняться от тарифа более чем на 50%. Мануально менять показания счетчика после поездки будет запрещено.

В случае нарушения правил, гласят поправки, например если водитель не включит счетчик, пассажир получит "право расторгнуть договор и отказаться платить".

Проект поправок предусматривает и другие ограничения, призванные упорядочить ситуацию в данном сегменте пассажирских перевозок.