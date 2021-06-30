Успеваемость школьников на централизованных экзаменах почти не изменилась
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Сегодня муниципальные управления образованием получили сертификаты учеников, сдававших централизованные экзамены, сообщает Государственный центр содержания образования. Обязательные экзамены в этом году сдавали более 14 000 учеников.

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Чтобы получить аттестат о среднем образовании, ученик должен был сдать экзамены по трем предметам — латышский язык, математика и иностранный язык по выбору. Самым популярным иностранным языком остается английский — его сдавали более 12 тысяч учеников, затем идет русский язык, который выбрали 1766 учеников, 30 школьников сдавали экзамен по немецкому, а три школьника — по французскому.

Хотя в этом году ученикам не надо было сдавать четвертый экзамен по выбору, число школьников, выбравших дополнительный экзамен, не изменилось. Школьники, как и прежде, сдавали историю, биологию, физику и химию.

"В этом году успеваемость школьников на централизованных экзаменах по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась", — отмечают в Центре содержания образования.

Успеваемость школьников на экзамене по английскому упала примерно на 4% по сравнению с прошлым годом, зато выросла успеваемость на экзамене по физике — почти на 7%. Ученики в этом году лучше сдали экзамен по истории — оценки были на 7% выше, а также немного выросла успеваемость на экзамене по математике.

Выпускники 12 классов уже сегодня могут ознакомиться со своими результатами экзаменов на портале latvija.lv в разделе "Мои данные в регистрах образования".

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