Усталость и эмоции. Директор центра НАТО о том, почему латвийцы охотно распространяют фейки про Covid-19
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Вместе со второй волной поднялась и новая волна фейков. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom Янис Сартс считает, что это происходит потому, что люди надеются, что опасная болезнь на самом деле не столь опасна, или что за всеми нынешними проблемами стоит не какой-то не до конца понятный ученым вирус, а чья-то злая воля, пишет портал Latvijas radio 4.

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"Сейчас дезинформацию по большей части распространяют обычные члены общества. Думаю, это объясняется тем, что сейчас очень высок уровень эмоций. Эмоции самые разные, люди устали от разных ограничений, многие уже ощутили их на себе — и чисто экономически, и психологически. И из-за этого они хотят, чтобы эти конспирологические теории были бы правдивы. Потому что в этом случае проблема не столь уж сложна: просто какие-то люди что-то плохо делают", — объясняет Янис Сартс распространение теорий заговора.

Самый громкий последний случай с чисто местными корнями — разошедшаяся в социальных сетях аудиозапись с рассказом от имени фельдшера больницы Гайльэзерс, где, в частности, говорится, что на Кипсале уже организуют временный госпиталь для пациентов с Covid-19 (на самом деле нет, не организуют). Встречаются и другие материалы: об искусственно раздутой панике, благодаря которой меняется расклад сил в мировой экономике, а правительства организуют тотальный контроль, вытирая ноги о гражданские свободы, об искусственно завышенных показателях числа тестов в Латвии и так далее.

По мнению Сартса, такое происходит из-за того, что благодаря подобным теориям жизнь для тех, кто в них верит, выглядит проще. Сложность в том, что если их вера в надуманность проблемы коронавируса достаточно крепка, они и вести себя могут соответствующим образом, заражаясь сами и заражая других.

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Коронавирус Гайльэзерс НАТО Эмоции
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