Устарели: в рижских парках убрали камеры наблюдения

Во многих парках исчезли установленные несколько лет назад камеры наблюдения. В Муниципальной полиции Риги программе 4. Studija Латвийского телевидения это объяснили устареванием техники и пообещали закупить новые.

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От некоторых камер остались только столбы, на которых они были установлены. Например, в Гризинькалнсе осталось лишь пару камер на окраинах парка, со стороны улицы. Впрочем, журналисты опросили прохожих, и выяснилось, что многие даже не замечали камеры в парках.

В Муниципальной полиции Риги журналистам программы пояснили, что многие камеры наблюдения были установлены около десяти лет назад.

"И тут нужно признать, что техника есть техника, и когда-то она свое отслужит. Сейчас по всей Риге насчитывается около 30 таких камер, срок службы которых прошел. Соответственно, в этих местах они демонтированы", — рассказал представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

По его словам, муниципальная полиция Риги обратилась к самоуправлению с просьбой предоставить средства на установку новых камер.