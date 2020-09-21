Устарели: в рижских парках убрали камеры наблюдения
Foto: Reuters/Scanpix

Во многих парках исчезли установленные несколько лет назад камеры наблюдения. В Муниципальной полиции Риги программе 4. Studija Латвийского телевидения это объяснили устареванием техники и пообещали закупить новые.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

От некоторых камер остались только столбы, на которых они были установлены. Например, в Гризинькалнсе осталось лишь пару камер на окраинах парка, со стороны улицы. Впрочем, журналисты опросили прохожих, и выяснилось, что многие даже не замечали камеры в парках.

В Муниципальной полиции Риги журналистам программы пояснили, что многие камеры наблюдения были установлены около десяти лет назад.

"И тут нужно признать, что техника есть техника, и когда-то она свое отслужит. Сейчас по всей Риге насчитывается около 30 таких камер, срок службы которых прошел. Соответственно, в этих местах они демонтированы", — рассказал представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

По его словам, муниципальная полиция Риги обратилась к самоуправлению с просьбой предоставить средства на установку новых камер.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления