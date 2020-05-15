"Устаревшая система". Rīgas namu pārvaldnieks начислил почти тысяче должников дополнительные проценты на 76 тысяч евро

После того, как Центр защиты прав потребителей выявил неправильную методику начисления штрафных процентов, которые предприятие Rīgas namu pārvaldnieks начисляло своим клиентам-должникам, RNP сослалось на "особенности используемого для подсчетов программного обеспечения".

Как оказалось, Rīgas namu pārvaldnieks неверно посчитал (в большую сторону) проценты 982 своих клиентов на общую сумму 76 037 евро. "Для этих клиентов был сделан перерасчет, однако, учитывая объем их задолженностей, фактически уменьшилась сумма их долга", — отметили в RNP. Выплачивать неверно посчитанные проценты большинству жильцов не пришлось. Выплата была совершена лишь 19 клиентам на общую сумму 943 евро.

Наименьший размер выплаты составил 2,63 евро, наибольший — 158,06 евро.

"На данный момент устаревшую систему расчетов мы меняем на более современную, которая в том числе позволит и избежать повторения подобных случаев", — сказали в Rīgas namu pārvaldnieks.