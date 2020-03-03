"Уступок больше не будет". Педагоги готовы к акциям протеста, если ставку учителей не поднимут на 40 евро

Профсоюз учителей готов возобновить переговоры о повышении зарплат с 1 сентября этого года с 750 до 790 евро. Если во время встречи с представителями Министерства образования и науки (МОН) 12 марта педагоги не получат подтверждений выполнения обязательств, уступок больше не будет — профсоюз будет готовиться к акциям протеста, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

При этом издание отмечает, что в настоящее время ничто не свидетельствует о том, что политики намерены соблюдать ранее утвержденный график повышения зарплат.

Латвийский профсоюз работников образования и науки направил письмо министру образования и науки Илге Шуплинске, напомнив, что в марте должны возобновиться переговоры о реализации графика повышения оплаты труда педагогов. Профсоюз призывает МОН до 12 марта разработать поправки к нормативным актам, которые документально подтверждают повышение самой низкой ставки оплаты работы учителей с 750 до 790 евро с сентября 2020 года, как это предусмотрено утвержденным правительством графиком.

В октябре прошлого года министр Шуплинска заявила следующее: "Ни разу не было сказано, что график повышения зарплат учителей не будет выполняться. Если выполняется бюджет и происходят структурные изменения, то в марте-апреле есть основания вернуться к этому разговору"

Комментируя предупреждение Латвийского профсоюза работников образования и науки о забастовке, министр сказала, что в "наши дни такая форма протеста вряд ли приведет к сотрудничеству и решению проблем".

По словам Шуплински, "проблем очень много", и концентрация только на графике повышения зарплат не решает этих проблем.