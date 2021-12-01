Утечка ила под Даугавпилсом: самоуправление просит ввести ЧС в Аугшдаугавском крае
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Самоуправление Аугшдаугавского края просит правительство ввести чрезвычайную ситуацию в находящихся рядом с Даугвапислом волостях Науене, Малиново и Ликсна после аварии на иловых полях "Крижи". Об этом сообщает агентство LETA.

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Ранее из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду попало приблизительно 14 тыс. тонн осадка сточных вод. Последствия угрожают здоровью людей, безопасности окружающей среды и хозяйственной деятельности, а также инфраструктуре самоуправления.

Введение ЧС необходимо для того, чтобы самоуправление могло получать государственную компенсацию за потери, связанные с аварией, объясняют местные представители.

Сейчас на месте происходит ликвидация последствий, в операции участвуют местные предприятия Daugavpils ūdens и Meliors krauja, а также предприятие VentEko, которое специализируется на оздоровлении окружающей среды, и Государственная пожарно-спасательная служба.

В самоуправлении создана рабочая группа, которая решает вопросы, связанные с устранением последствий аварии и следит за тем, чтобы жители были вовремя обеспечены питьевой водой.

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