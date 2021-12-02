Утечка ила в Аугшдаугаве: кажется, все хорошо и вводить ЧС не понадобится

После утечки ила в Аугшдаугавском регионе ситуация стабилизировалась, и вводить ЧС не придется, сообщило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) агентству LETA. Ранее об этом просило местное самоуправление.

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По информации Государственной службы окружающей среды (VVD), ситуация в регионе стабильная, и угроз, связанных с утечкой ила, нет.

Ранее из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду попало приблизительно 14 тысяч тонн осадка сточных вод. Сообщалось, что последствия могут угрожать здоровью людей, безопасности окружающей среды и хозяйственной деятельности, а также инфраструктуре самоуправления.

Загрязнение продолжают ликвидировать ответственные службы VVD, работа происходит каждый день и продолжится весь последующий месяц.

В министерстве сообщают, что для ликвидации последствий аварии самоуправление Аугшдаугавского края может претендовать на средства на случай непредвиденных обстоятельств.