Утечка ила в Аугшдаугаве: кажется, все хорошо и вводить ЧС не понадобится
Foto: VVD

После утечки ила в Аугшдаугавском регионе ситуация стабилизировалась, и вводить ЧС не придется, сообщило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) агентству LETA. Ранее об этом просило местное самоуправление.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации Государственной службы окружающей среды (VVD), ситуация в регионе стабильная, и угроз, связанных с утечкой ила, нет.

Ранее из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду попало приблизительно 14 тысяч тонн осадка сточных вод. Сообщалось, что последствия могут угрожать здоровью людей, безопасности окружающей среды и хозяйственной деятельности, а также инфраструктуре самоуправления.

Загрязнение продолжают ликвидировать ответственные службы VVD, работа происходит каждый день и продолжится весь последующий месяц.

В министерстве сообщают, что для ликвидации последствий аварии самоуправление Аугшдаугавского края может претендовать на средства на случай непредвиденных обстоятельств.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

экология VARAM
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта