Утечка сточных вод в Лиепае: компании Liepājas ūdens придется заплатить 3395 евро

За сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду предприятию Liepājas ūdens придется заплатить 3395 евро, сообщила на пресс-конференции руководитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Элита Баклане-Ансберга.

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В результате аварии в море было сброшено 10 131 кубометров неочищенных сточных вод. В свою очередь, на территорию Liepājas ūdens вылилось 529 кубометров сточных вод.

Баклане-Ансберга заявила, что ущерб окружающей среде незначителен, так как загрязнение было кратковременным. Сточные воды попали в море, где были сильно разбавлены и не произвели долговременного воздействия.

В связи с аварией компания открыла аварийный выпуск, чтобы не нарушать работу очистных сооружений и не создавать долгосрочных проблем по очистке сточных вод.

По мнению VVD, Liepājas ūdens действовало оперативно и правильно. Чтобы уменьшить количество сточных вод, в системе питьевой воды было снижено давление. Сточные воды накапливались в системе канализации, и вероятность возникновения новых аварий была предотвращена.

Однако служба возбудила административное дело, так как о происшествии не было доложено VVD.

Как сообщалось, вечером 23 июля в Лиепае, Шкеде, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод попала в окружающую среду.

На данный момент работа очистных сооружений восстановлена во временном режиме.

По информации Firmas.lv, принадлежащее самоуправлению предприятие Liepājas ūdens зарегистрировано в 1991 году. Основной капитал компании составляет 26,6 млн евро.

В прошлом году компания работала с оборотом 5,3 млн евро и убытками в размере 110 000 евро.