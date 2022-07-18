Утепление советских многоквартирных домов: какой способ лучше выбрать?

Растущие расходы на отопление все чаще побуждают людей думать об утеплении построенных в советское время многоквартирных домов. Однако, если этот процесс начать с нуля, завершить работы до начала следующего отопительного сезона не получится. Некоторые жители вместо этого могли бы утеплить наружные стены своих квартир изнутри. О том, как это сделать, в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) рассказали эксперты, пишет LSM.lv.

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Несмотря на то, что наружное утепление многоквартирных домов является наиболее эффективным решением, не всегда жильцы могут согласовать этот процесс между собой. По этой причине некоторые владельцы квартир утепляют свое жилье изнутри. Одна утепленная квартира не повлияет на общее потребление энергии, но в ней будет приятнее находиться, особенно когда отопление еще не подключено к дому.

Как пояснил исследователь Института защиты окружающей среды и тепловых систем Рижского технического университета (РТУ) Ритварс Фрейманис, если утепления нет вообще, то даже 3-5 сантиметров специального материала дадут ощутимый эффект.

"Как только достигаешь 10-20 сантиметров, там пользы становится все меньше и меньше с каждым сантиметром", — отметил он.

В свою очередь, представитель Рижской думы Каспарс Лицитис подчеркнул, что если не будет перестройки конструкций и коммуникаций, утепление не нужно согласовывать с самоуправлением.

По его словам, если не меняется планировка квартиры и просто утепляются стены, согласовывать ничего не нужно.

Тем временем, Фрейманис указал, что утеплять квартиру можно и ватой, и пенопластом, и другими материалами, однако, если работы проведены неправильно, в квартире может появиться плесень.

"Лучше всего учесть все рекомендации производителя. Если планируется пароизоляция, то ее тоже необходимо установить", — отметил он.

Между тем, как пояснил сертифицированный инженер-строитель, доктор инженерных наук Юрис Биршс, если утеплять каменной или стекловатой, на стороне помещения необходимо положить пленку, в результате формируется "пластиковый полумешок". Утеплять квартиру изнутри минеральной ватой эксперт не рекомендует.

Биршс советует выбирать для утепления древесно-волокнистые плиты или древесную, конопляную или торфяную вату. Именно древесно-волокнистые пластины являются одним из наиболее удобных решений. Они крепятся на стены и не требуют снятия обоев, краски, штукатурки. Данный метод позволит избежать появления плесени в квартире.