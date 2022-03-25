УТОЧНЕНО: Доступ к Delfi.lv и Rus.Delfi.lv в России пока не ограничен

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "латвийского издания Delfi", сообщило информационное агентство РИА "Новости".

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Тем не менее, согласно данным сервиса Global Check, никаких блокировок для сайтов Delfi.lv и Rus.Delfi.lv по ситуации на 15.30 25 марта не было. Delfi.lv также не фигурирует в базе данных сервиса по проверке ограничений доступа к сайтам.

"Мы предполагаем, что редакторы "РИА Новости" перепутали Литву с Латвией, как это часто происходит в России", — заявил главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов.

blocklist.rkn.gov.ru



Роскомнадзор ограничил доступ к сайту латвийского издания Delfihttps://t.co/1xIFe264Xh pic.twitter.com/8Q1jmSExx7 — РИА Новости (@rianru) March 25, 2022

Ранее в России заблокировали литовский портал Delfi — решение о блокировке основано на требовании Роскомнадзороа удалить статью о боевых действиях в Украине.

Роскомнадзор требовал удалить публикацию о возможных потерях российской армии в ходе военной операции в Украине. Статья удалена не была, и Центральный районный суд Калининграда принял решение о блокировке портала на территории России.