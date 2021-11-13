Утонувших летом 2021 года в два раза больше, чем погибших в ДТП

В купальный сезон 2021 года, который длился с 15 мая по 15 сентября, существенно увеличилось количество утонувших, свидетельствуют данные, опубликованные в базе данных Статистики здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Больше всего утонувших — в июне и в июле, в эти месяцы в водоемах Латвии потеряли жизнь 66 латвийцев (31 в июне и 35 в июле). Это в два раза больше, чем количество жертв ДТП в те же месяцы. За последние десять лет большее количество утонувших летом зарегистрировано только однажды — это 40 утонувших в июле 2014 года.

За пять месяцев купального сезона из латвийских водоемов извлекли 86 утонувших, это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года и на 48% больше, чем летом 2019 года.

В предыдущие годы количество утонувших летом также превышало количество жертв ДТП: за пять лет в июне и июле в Латвии утонуло 218 человек, в то время как на дорогах в эти месяцы погибло 129 человек.

Большое количество утопающих — проблема не только этого года, и в летний купальный сезон следует уделять гораздо больше внимания профилактическим мерам, считают представители Латвийской плавательной федерации (LPF).

К сожалению, статистика не не побудила государственные органы более серьезно отнестись к превентивным мерам, например, запустить обширные информационные и образовательные социальные кампании, считают в федерации.

Чтобы привлечь внимание политиков к проблеме, LPF обращался к депутатам 14 Сейма — тогда было решено призвать Кабинет министров создать совет, целью которого будет решение проблемы безопасности на воде.

LPF напоминает, что утопление распространено во всех возрастных группах, однако это — самая частая причина смерти детей до 14 лет — 43% детских смертей связаны именно с утоплением. В возрастной группе 15-25 лет утопление — причина каждой пятой смерти.