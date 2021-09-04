Утро субботы — самое холодное с мая. Ожидаются дожди и грозы

4 сентября на рассвете температура воздуха на большей части территории Латвии понизилась до +1..+6 градусов. Это самая низкая температура в стране с мая этого года, свидетельствует информация со станций метеорологических наблюдений.

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В Мелтури Цесисского района температура утром опустилась чуть ниже нуля — до -0,3 градуса. На части морского побережья сохраняется теплая погода, в шесть утра в Даугавгриве и Вентспилсском порту температура воздуха была +12 градусов.

В Риге время от времени шел дождь, на восходе солнца виднелась радуга. Дул слабый западный, юго-западный ветер, у моря — умеренный северный ветер. Температура воздуха +7 .. + 9 градусов, на севере города до +12 градусов.

В субботу на большей части территории Латвии будет непродолжительный дождь, местами — ливень с сильными порывами ветра.

Местами ожидаются грозы и град. Слабый, умеренный ветер в основном будет дуть с северо-запада. Облачность с осадками вызовет сильные порывы ветра с местной силой 20 метров в секунду.

Утром будет ясная погода, днем — облачно. Позже облака с осадками переместятся с северо-запада на юго-восток.

Максимальная температура воздуха составит +12 .. + 16 градусов, но во время сильного дождя столбик ртутного столба опустится до +7 градусов. К вечеру похолодеет во всей стране.

В Риге время от времени будет дождь, местами сильный, также возможны грозы с градом и сильные порывы ветра. Преобладает умеренный северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +13 .. + 14 градусов.