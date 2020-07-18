Утром температура воды в Юрмале составляет +18 градусов

В субботу в 9 часов утра на юрмальских пляжах в Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Меллужи, Каугури и Яункемери температура воды составила +18 градусов, сообщает самоуправление.

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В пятницу вечером вода в Юрмале прогрелась до +20 градусов, и ожидается, что сегодня вечером она будет еще на два градуса теплее, так как весь день будет солнечно, и дует умеренный северный ветер.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на остальном морском побережье температура воды составляет +16..+19 градусов, в реках и озерах от +17 до +22.

Центр также распространил желтое предупреждение о жаре — до понедельника, 20 июля, температура во многих районах повысится до +27..+29 градусов. Также в эти дни наблюдается высокий уровень ультрафиолетового излучения.