Утром условия движения затруднены в основном в центральной и восточной части Латвии
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Из-за снега и обледенения сегодня утром в Латвии осложнено движение на основных и региональных автодорогах преимущественно в центральной и восточной части страны, состояние дорог на западе страны является удовлетворительным, — свидетельствует информация, собранная ГООО "Latvijas valsts ceļi" ("LVC").

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В центральной части страны сложные условия движения по Рижской окружной дороге на левом берегу Даугавы, в начале Лиепайского и Вентспилсского шоссе, а также по Елгавскому и Баускому шоссе на всем их протяжении.

Обледенение на Даугавпилсском шоссе и Тинужском шоссе начинается в районе Скривери по направлению из Риги. Дальше в Латгале и Видземе затруднено движение на большинстве участков дорог. При этом, по данным Latvijas valsts ceļi условия движения по Таллиннскому шоссе удовлетворительные на всем его протяжении.

Для повышения безопасности движения скользкие и заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Сегодня утром в дорожных работах задействованы 138 единиц зимней техники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Обслуживающие дороги компании напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными в это время года при выборе скорости и соблюдении безопасной дистанции на дороге. Во время снегопада снежный покров на дорогах восстанавливается и дороги могут повторно обледенеть после обработки реагентами.

По окончании снегопада основные дороги страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, а на менее загруженных дорогах на проведение этих работ отводится до 24 часов.

Сообщать о скользких участках государственных дорог следует по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

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