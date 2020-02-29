Утром в Латвии подморозило до -10 градусов, день будет преимущественно солнечным

Ранним утром в субботу, 29 февраля, столбик термометра на севере Видземе опустился до отметки в -10 градусов, днем ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, местами возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Утром в Латвии было от -1 до -5 градусов, местами в прибрежной зоне — от 0 до +2 градусов, а на севере Видземе — до -10 градусов. Самое морозное утро было в Руйиене и окрестностях Валки. Известно, что в Эстонии столбик термометра опустился до отметки в -17 градусов.

В субботу днем ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, местами возможны кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

В Риге сегодня утром солнечно, но в течение дня облачность увеличится. Осадков не ожидается, температура воздуха составит +4.. +5 градусов.