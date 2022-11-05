В 6 утра в субботу температура воздуха в стране колебалась от -2,4 в Алуксне до +6,8 на Колке и в Руцаве, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. А в Гулбене и Резекне жители заметили первый снег. Синоптики обещают, что день будет пасмурный и дождливый.

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Температура воздуха была ниже нуля как на востоке Видземе, так и в части Латгале. На востоке страны в субботу также выпал первый снег – об этом стало известно по сообщениям в соцсетях жителей районов Гулбене и Резекне.

В субботу в Латвию с запада приходит атмосферный фронт: в Курземе ожидается дождь, а вечером зона осадков дойдет и до центральной части страны. В основном день будет пасмурным, солнце возможно на востоке Латвии.

Порывы юго-восточного ветра будут дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +3..+8 градусов.

В Риге также будет облачно, порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.

4 ноября самая высокая температура воздуха в Европе зарегистрирована на юге Италии и в Греции – +28..+29 градусов. Самая низкая – в Исландии, -8 градусов.