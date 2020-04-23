Утвержден "кризисный" тариф Rīgas ūdens: три месяца рижане будут платить меньше
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Предприятие Rīgas ūdens объявило, что тариф на услуги водоснабжения с 1 мая по 31 июля будет на 7% ниже, чем ранее. В денежном пересчете это означает, что за кубометр воды клиенты Rīgas ūdens заплатят 1,48 евро.

Новый тариф уже утвердила Комиссия по реглированию общественных услуг (Регулятор). Стоимость тарифа состоит из платы 0,8 евро за кубометр потребляемой воды плюс 0,68 евро за кубометр канализационных услуг.

Предприятие за последний месяц получило множество заявлений с просьбой продлить срок оплаты, не начислять пеню и применить скидку.

Как сообщалось, в марте Rīgas siltums пообещал во время чрезвычайной ситуации не начислять пеню и никому не отключать отопление до конца отопительного сезона. Rīgas namu pārvaldnieks тоже не будет начислять проценты за просроченные платежи и не наказывать должников.

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rus.DELFI.lv

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