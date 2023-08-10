Утвержден план действий по преодолению финансового кризиса в Резекне

Дума города Резекне утвердила план действий по преодолению финансового кризиса, чтобы в сотрудничестве с Министерством финансов работать над стабилизацией и улучшением финансового положения города, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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В целях экономии средств руководители учреждений и управлений подготовили предложения по экономии средств по нескольким статьям расходов бюджета, которые были сведены в единый план мероприятий.

Оптимизация должностей с учетом бюджетных возможностей муниципалитета и тщательной оценки имеющихся кадровых ресурсов (всего 1243 сотрудника) коснется 59,4 должностей в восьми структурных подразделениях.

Из должностных списков будут исключены 24 вакантные должности, будет сбалансирована нагрузка 38 сотрудников и ликвидированы 25 заполненных должностей. Сокращение расходов бюджета составит около 168 775 евро в 2023 году и 847 017 евро в 2024 году.

План действий предусматривает ряд изменений в обязательных правилах. Например, для некоторых категорий пассажиров будет отменен льготный проезд в городском общественном транспорте. Также ожидаются изменения в порядке применения налога на недвижимость и предоставления льгот, масштабные изменения в сфере социальных услуг и пособий.

Пособия, ранее введенные по инициативе самоуправления, в основном будут ликвидированы. Сохранено будет пособие на питание ребенка-инвалида и пособие по уходу за новорожденным - в размере 50%. Проекты правил в настоящее время находятся в стадии разработки, проходят общественные консультации. Изменения и поправки к бюджету на 2023 год будут рассмотрены на ближайшем заседании думы 24 августа.

Упомянутые меры экономии позволят сократить расходы бюджета, запланированные на 2023 год, на 1,23 млн евро. В целях стабилизации финансового положения планируется взять кредит в размере 1,4 млн евро для покрытия дефицита бюджета, также будут подготовлены заявки на получение кредитов для завершения четырех находящихся в стадии высокой готовности инвестиционных проектов. Продолжатся аудиты в муниципальных учреждениях и меры по оптимизации школьной сети.