Утвержден порядок, в котором привитые за границей латвийцы могут получить Covid-сертификат
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвийцы, получившие прививку от Covid-19 за границей, могут подать документы в Национальную службу здравоохранения (НСЗ), чтобы получить сертификат об иммунитете к новому коронавирусу. Порядок во вторник утвердило правительство, передает LETA.

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Сертификат может получить любой, кто имеет право на оплачиваемую государством медицинскую помощь в Латвии и привился за границей. Для этого у человека должно быть Международное свидетельство о вакцинации или профилактике, соответствующие форме, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, для подтверждения факта вакцинации можно использовать справку из медучреждения, где проводилась вакцинация. Список учреждений доступен на домашней странице НСЗ.

Документы, подтверждающие факт вакцинации, можно подать в один из пяти филиалов НСЗ. Технически введением данных будет заниматься Государственный центр доноров крови, так как данные в систему э-здоровья могут вводить только зарегистрированные медики. Перед введением данных специалисты проверят аутентичность документов, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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