Утверждено новое правление Rīgas satiksme
Foto: LETA

Совет муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на основании документов отборочной комиссии утвердил новое правление предприятия.

В дальнейшем в правлении Rīgas satiksme будут работать Джинета Иннуса, Элина Эпалте-Друлле, Инга Крукле, Эмил Якрин и Янис Голубев.

Как указал председатель совета Rīgas satiksme Роланд Клинцис, важнейшими критериями отбора членов правления было обеспечение непрерывности деятельности и управление рисками.

На первое заседание новое правление планирует собраться в первые рабочие дни нового года.

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LETA

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LETA

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Rīgas satiksme

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