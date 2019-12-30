Утверждено новое правление Rīgas satiksme

Совет муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на основании документов отборочной комиссии утвердил новое правление предприятия.
В дальнейшем в правлении Rīgas satiksme будут работать Джинета Иннуса, Элина Эпалте-Друлле, Инга Крукле, Эмил Якрин и Янис Голубев.
Как указал председатель совета Rīgas satiksme Роланд Клинцис, важнейшими критериями отбора членов правления было обеспечение непрерывности деятельности и управление рисками.
На первое заседание новое правление планирует собраться в первые рабочие дни нового года.